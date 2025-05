4. Sieg auf der PGA-Tour - Straka gewinnt in Philadelphia

Golf-Ass Sepp Straka hat am Sonntag (Ortszeit) seinen bisher größten Erfolg auf der PGA-Tour gefeiert. Der Österreicher gewann die mit 20 Millionen Dollar dotierte Truist Championship in Philadelphia. Für den erstmaligen Gewinn eines Signature Events kassierte der 32-Jährige seinen bisher größten Preisgeldscheck in Höhe von 3,6 Mio. Dollar (3,2 Mio. Euro). Mit seinem zweiten Saisonerfolg sowie gesamt vierten PGA-Triumph im Gepäck reist er nun zur PGA Championship.

Straka siegte mit zwei Schlägen Vorsprung auf den Iren Shane Lowry und Justin Thomas aus den USA. Die beiden europäischen Ryder-Cup-Kollegen waren gleichauf bei 14 unter Par in Führung liegend in einem gemeinsamen Flight in den Schlusstag gegangen. Lowry legte mit Birdies auf den Bahnen eins und fünf vor, Straka zog mit einem Eagle auf der Fünf gleich. Während der ÖGV-Golfer gleich im Anschluss ein Bogey kassierte, erlitt der 38-jährige Ire am achten Loch ebenfalls einen Schlagverlust. Straka erarbeitete sich durch Birdies auf der Acht und Neun zwei Schläge Vorsprung, den er aber auf den beiden anschließenden Löchern wieder verspielte.

Die folgenden Bahnen absolvierte das Duo im Gleichschritt. Auf der 16 unterlief Lowry ein Bogey, womit Straka wieder in Führung ging. Auf der Schlussbahn wurde es noch einmal spannend: Straka bunkerte seinen Abschlag, rettete aber das Par, während dem Iren die Nerven versagten und er erneut einen Schlagverlust fabrizierte. Mit einer 68er-Runde beendete Straka das Turnier mit 264 Schlägen (16 unter Par), während sein Kontrahent so wie Thomas mit einer 264 ins Clubhaus kam.