Trump will US-Medikamentenpreise um 59 Prozent senken

US-Präsident Donald Trump plant, die Preise für verschreibungspflichtige Medikamente per Erlass zu senken. Ziel ist es, die Preise in den Vereinigten Staaten denen anderer Länder anzupassen. In den nächsten 30 Tagen will die US-Regierung Preisziele für Arzneimittelhersteller festlegen. Trump gibt an, die Preise um 59 Prozent senken zu wollen. Die Reaktionen an den Börsen waren negativ, die Aktien von Pharmaunternehmen weltweit gaben nach.

Trump hatte am Montag zuvor auf seiner Plattform Truth Social in Großbuchstaben geschrieben: "Die Medikamentenpreise werden um 59 Prozent gesenkt." Die Ankündigung folgt auf seine Äußerungen vom Sonntag in den sozialen Medien, dass er ein Dekret zur Anwendung der Meistbegünstigungsklausel (Most Favored Nation's Policy) unterzeichnen werde. Die US-Medikamentenpreise lägen derzeit 30 bis 80 Prozent über denen anderer wohlhabender Länder.

In den USA zahlen Patienten die höchsten Preise für verschreibungspflichtige Medikamente, oft fast dreimal so viel wie andere Industrieländer. Trump hat bereits in seiner ersten Amtszeit versucht, die USA mit anderen Ländern in Einklang zu bringen, wurde aber von den Gerichten blockiert. Anders als in den meisten Ländern, die Medikamentenpreise mit den Arzneimittelherstellern aushandeln, verlassen sich die USA bei der Preisfestsetzung vor allem auf private Pharmacy Benefit Manager.

Zwar ermöglichte es der Inflation Reduction Act von Trumps Vorgänger Joe Biden der Regierung, die Preise für die teuersten Arzneien auszuhandeln. Dennoch waren die Preise für zehn verschreibungspflichtige Medikamente im Schnitt mehr als doppelt so hoch und in einigen Fällen sogar fünfmal so hoch wie in vier anderen Ländern mit hohem Einkommen.