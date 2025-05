Kollision bei Dölsach: Alko-Lenker sorgt für Unfall mit zwei Verletzen

Dölsach – Sonntagabend gegen 18.05 Uhr ereignete sich auf der Drautal Bundesstraße (B100) im Gemeindegebiet von Dölsach ein Verkehrsunfall. Ein 38-jähriger Deutscher und seine ukrainische Partnerin waren mit ihrem Wagen in Richtung Lienz unterwegs, als ein 34-jähriger Österreicher mit seinem Fahrzeug von Stribach kommend nach links in die Vorrangstraße B100 einbog. Er war mit zwei weiteren Insassen von Stribach kommend in Richtung Sportplatz unterwegs.