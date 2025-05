Tretauto prallte gegen Holzzaun: Drei Kinder und Mutter bei Spielunfall in Münster verletzt

In Münster ereignete sich am Sonntag ein Unfall mit einem Tretauto, bei dem zwei Kinder im Alter von drei und vier Jahren sowie ein sieben Monate altes Baby und seine 29-jährige Mutter verletzt wurden.

Münster – Am späten Sonntagnachmittag spielten zwei befreundete Nachbarskinder im Alter von drei und vier Jahren in der abschüssigen Hauszufahrt ihrer Eltern in Münster. Die Mutter des dreijährigen Jungen, eine 29-jährige Österreicherin, beaufsichtigte die Kinder und hielt sich mit ihrem sieben Monate alten Baby in unmittelbarer Nähe auf.