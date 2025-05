Alkoholisierter 65-Jähriger blieb in Prutz mit Wagen auf Betonleitwand hängen

Ein alkoholisierter 65-jähriger Österreicher geriet am Sonntag in Prutz auf der Reschenstraße mit seinem Auto in eine ungewöhnliche Schräglage. Der Unfall führte zu einer Platzwunde und einem Rettungseinsatz mit über 30 Personen.

Prutz – Am Sonntagabend, gegen 19.55 Uhr, ereignete sich auf der Reschenstraße (B180) ein Verkehrsunfall. Ein 65-jähriger Österreicher war in der Gemeinde Prutz in Fahrtrichtung Reschen unterwegs, als er die Kontrolle über seinen Wagen verlor und bei Straßenkilometer 4,9 mit dem linken Vorderreifen auf die abgeschrägte Betonleitwand geriet. In dieser Position, mit den linken Rädern auf der Betonwand und den rechten auf der Fahrbahn, kam das Fahrzeug schließlich zum Stillstand.