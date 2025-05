China und USA vereinbaren gegenseitige Zollsenkungen für 90 Tage

„Wir haben eine Einigung über eine 90-tägige Pause erzielt“, sagte US-Finanzminister Scott Bessent vor Journalistinnen und Journalisten. „Beide Seiten werden ihre Zölle senken.“ Die Zeit soll genutzt werden, um weiter zu verhandeln, wie es auch in der Erklärung heißt.

Der Durchbruch bei den Verhandlungen in Genf sorgte an den Börsen für Erleichterung. Der Hang Seng Index der Hongkonger Börse sprang um 3,34 Prozent und auch der Ölpreis kletterte. Ein Barrel der Nordseesorte Brent lag bei 65,81 Dollar und damit um 3,02 Prozent höher. Der von Trump ausgelöste Handelskonflikt hatte die Ölpreise in den vergangenen Wochen stark gedrückt. Auch der Dollar legte im Vergleich zum Euro deutlich zu.