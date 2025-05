Industrie zeigt Mut zur Zukunft

Die Tiroler Industrie investiert in Werkserweiterungen, Automatisierung, Digitalisierung und sichere Arbeitsplätze. Dieser unternehmerische Mut verdient Anerkennung – darum unterstützt die IV Tirol den MutMacher-Award der Tiroler Tageszeitung.

2025 ist ein Jahr des Übergangs: Nach drei Jahren Industrierezession, geopolitischem Chaos und dem anhaltenden Verlust von Wettbewerbsfähigkeit aufgrund einer noch nie dagewesenen Explosion bei Energiepreisen und Arbeitskosten zeichnet sich erstmals wieder eine vorsichtige Aufhellung am Konjunkturhorizont ab – auch wenn die Erholung angesichts des Handelskonflikts mit den USA noch auf wackeligen Beinen steht.

Handeln, wenn andere zögern

Unabhängig von der konjunkturellen Großwetterlage beweisen Tirols Industrieunternehmen tagtäglich, dass sie sich auch in herausfordernden Zeiten nicht zurückschrecken, sondern mutig nach vorne gehen. Trotz massiv gestiegener Kosten, Fachkräftemangel und volatiler Märkte investieren sie weiter in ihre Standorte, bauen Kapazitäten aus, schaffen moderne Arbeitsplätze und stärken damit den Standort Tirol nachhaltig. „Die Industrie macht vor, was wirtschaftliche Zuversicht bedeutet: Sie handelt, wenn andere zögern – und investiert, wo andere abwarten. Dieser Mut ist der Motor für Arbeitsplätze, Wohlstand und Fortschritt im Land“, betont IV-Tirol-Präsident Max Kloger. „Wir unterstützen den MutMacher-Award, weil er genau das sichtbar macht: wie viel Zukunft in unternehmerischer Entscheidungskraft steckt.“

„Die Industrie handelt, wenn andere zögern – und investiert, wo andere abwarten.“ Max Kloger, IV-Tirol-Präsident

Investieren, erweitern, gestalten

Die aktuellen Investitionen zeigen eindrucksvoll, mit welchem Selbstvertrauen Tirols Industrie in die Zukunft geht: Novartis investiert 2024 und 2025 jährlich 200 Millionen Euro in die Weiterentwicklung seiner Standorte. Auch Sandoz stärkte seine Antibiotika-Produktion mit 200 Millionen Euro für Modernisierung und Kapazitätsausbau.

hollu Systemhygiene stellt seine Produktion in Zirl mit einer vollständig neuen Anlage auf zukunftsfähige Beine – ökologisch geplant und energieeffizient betrieben. In Wattens hat Swarovski mit 11 Millionen Euro die weltweit erste vollelektrische Glasschmelzwanne in Dauerbetrieb genommen. Und in Nassereith errichtet SWACRIT systems einen neuen Standort zur Herstellung hochpräziser Lösungen für die Hightech-Industrien, wodurch zusätzliche Arbeitsplätze entstehen.

Zeichen für Mut und Zuversicht