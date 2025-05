Magdalena Lüthi ist Kufsteins Sportlerin des Jahres

In der Kufstein Arena wurden am Freitag, 9. Mai, herausragende Sportler:innen von der Stadtgemeinde Kufstein geehrt. Die Veranstaltung stellte diejenigen in den Mittelpunkt, die mit großem Einsatz und Leidenschaft sportliche Höchstleistungen erbrachten.

Kufstein – Geehrt wurden all jene Athletinnen und Athleten, die einem Kufsteiner Verein angehören oder ihren Wohnsitz in Kufstein haben und 2024 Tiroler oder Österreichische Meistertitel gewinnen konnten. Zudem wurden per Live-Voting die „Sportlerin des Jahres 2024“ und das beste „Sportevent des Jahres 2024“ gekürt.

Leistungen gewürdigt

„Jeder Mensch trägt einen Rucksack mit sich, gefüllt mit allem, was das Leben mit sich bringt: private, berufliche und sportliche Erfahrungen. Darin haben große Erfolge, Glanzmomente, Pokale, aber auch Misserfolge Platz. Heute blicken wir jedoch zurück auf ein erfolgreiches Sportjahr 2024, feiern eure Leistungen und füllen den Rucksack gemeinsam mit weiteren Pokalen und Medaillen“, erklärte Sportreferent Thomas Krimbacher bei seiner Eröffnungsrede.

Gemeinsam mit Moderator Sebastian Kaufmann führte er durch den Abend, der von schwungvollen Showacts begleitet wurde. Gleich zu Beginn der Ehrung zeigten die Turnerinnen und Turner der Sportunion Kufstein auf der Bühne ihr Können. Im Verlauf des weiteren Abends sorgten ein geladener Hip-Hop-Act von „Street Dance by Naomi“ sowie die eindrucksvolle Trampolineinlage von „Jo und Nici“ für gute Stimmung.

Sport und Leidenschaft

In mehreren Blöcken wurden über den Abend hinweg die Tiroler und Österreichischen Meister 2024 in den Kategorien Schüler, Jugend, Junioren, Allgemeine Klasse, Senioren sowie im Mannschaftsbewerb geehrt. Dabei stand eine Vielzahl an Sportlerinnen und Sportlern für ihre außergewöhnlichen Leistungen im Rampenlicht.

Ein interaktives Highlight der Ehrung war das Publikumsvoting via QR-Code. Hierbei wurde das „Schwimmfest – Kufsteiner Stadtmeisterschaft“ der Sportunion Kufstein zum „Sportevent des Jahres 2024“ gekürt. Überreicht wurde dieser Preis von der Sparkasse Kufstein. Anschließend wurde Magdalena Lüthi, die sowohl erfolgreich Eiskunstlauf als auch Trampolinspringen betreibt, als „Sportlerin des Jahres 2024“ ausgezeichnet.

Dank an die Sportler