Politologe Hubert Sickinger mit 61 Jahren verstorben

Sickinger wurde 1965 in Braunau am Inn geboren, wo er auch die Volksschule und anschließend das Bundesgymnasium und Bundesrealgymnasium besuchte und 1983 maturierte. Nach Absolvierung des Jus- und Politikwissenschaftsstudiums an der Uni Innsbruck, wo der damalige Institutsleiter Anton Pelinka zu seinem Doktorvater wurde, arbeitete Sickinger ab 1992 als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Konfliktforschung in Wien.