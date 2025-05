Iran zeigt sich offen für Begrenzung von Urananreicherung

Vor dem Hintergrund der Atomgespräche mit den USA hat sich Teheran offen für vorübergehende Begrenzungen der Anreicherung von Uran gezeigt. "Für einen begrenzten Zeitraum können wir eine Reihe von Beschränkungen des Niveaus und des Umfangs der Anreicherung akzeptieren", erklärte der iranische Vize-Außenminister Majid Takht-Rawanchi am Dienstag.

"Wir sind noch nicht näher auf das Niveau und den Umfang der Anreicherung eingegangen", erklärte der Vize-Außenminister demnach mit Blick auf die Atomgespräche. Teheran und Washington hatten sich am Sonntag zur vierten Runde von Atomgesprächen getroffen. Der Iran beschrieb das Treffen als "schwierig, aber wertvoll". Ein hochrangiger US-Regierungsvertreter erklärte, Washington sei vom Verlauf des Treffens "ermutigt".

Der Iran reichert Uran bis zu einem Reinheitsgrad von 60 Prozent an - was um ein Vielfaches über dem 2015 vereinbarten Grenzwert von 3,67 Prozent liegt. Für die Herstellung von Atomwaffen ist auf 90 Prozent angereichertes Uran nötig.

"In den Verhandlungen werden wir nicht von unseren Prinzipien abweichen", erklärte der iranische Präsident Massud Pezeshkian am Dienstag in einer Mitteilung. "Aber zugleich wollen wir keine Spannungen", fügte er hinzu.