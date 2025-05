Tote nach Angriff auf Gaza-Klinik - Israel: Ziel war Hamas

Bei einem Angriff auf eine Klinik im Gazastreifen hat es nach palästinensischen Angaben drei Tote gegeben. Israels Armee sagte, sie habe "gezielt wichtige Hamas-Terroristen" angegriffen, die in einem Kommando- und Kontrollzentrum im Nasser-Krankenhaus in Khan Younis aktiv gewesen seien. Die palästinensische Nachrichtenagentur WAFA sprach dagegen von einem "gezielten Angriff" auf den palästinensischen Journalisten Hassan Eslaiah, der in der Klinik behandelt worden sei.

Die Angaben beider Seiten ließen sich zunächst nicht unabhängig überprüfen. Eslaiah (andere Schreibweisen: Aslieh/Aslih) war bereits im vergangenen Monat bei einem Angriff in der Nähe des Nasser-Krankenhauses schwer verletzt worden. Die israelische Armee sagte damals, der Palästinenser habe sich am 7. Oktober 2023 am Hamas-Massaker in Israel beteiligt. Er sei dabei auf israelisches Gebiet vorgedrungen und habe auch Aufnahmen von Morden, Brandstiftungen und Plünderungen angefertigt und in sozialen Medien veröffentlicht. Als freier Journalist lieferte er unter anderem der Nachrichtenagentur AP Fotos, von denen einige wenige im Oktober 2023 dann auch in den dpa-Bildfunk einliefen.