Selbstoptimierung über Soziale Medien befeuert Essstörungen

Die Kaufmännische Krankenkasse (KKH), eine in Deutschland landesweit mit rund 1,5 Millionen Versicherten tätige Krankenversicherung, hat sich die eigenen Zahlen genau angesehen und einen mehr als beunruhigenden Trend herausgefunden: Unter den 90.300 Mädchen und Burschen im Alter zwischen zwölf und 17 Jahren ihrer Versicherten wurde in den vergangenen Jahren bei den jungen Frauen eine drastische Zunahme der ärztlichen Diagnosen bezüglich Magersucht, Bulimie und Binge Eating mit exzessiven Essattacken festgestellt.

Laut den Daten der deutschen Krankenkasse haben die Fälle von Magersucht, Bulimie und Binge Eating bei den zwölf- bis 17-jährigen Mädchen besonders stark zugenommen. "Vom Vor-Corona-Jahr 2019 bis 2023 von 101 auf 150 Fälle pro 10.000 Versicherte. Das entspricht einem Plus von fast 50 Prozent", schrieb die Krankenversicherung vor wenigen Tagen.

"In einer Lebensphase, in der die eigene Identität noch nicht gefestigt und das Selbstwertgefühl oft nur schwach ausgeprägt ist, können übersteigerte Ansprüche an das eigene Aussehen zu einer großen Belastung werden. Je intensiver die Nutzung Sozialer Medien ist, desto größer ist auch das Risiko für eine Unzufriedenheit mit dem eigenen Körper und damit verbundene Essstörungen", sagte dazu die KKH-Psychologin Franziska Klemm.