Erste Storchenküken in Rust geschlüpft

In Rust im Burgenland sind die ersten Storchenküken geschlüpft. Ein paar Nester wurden gesichtet, in denen drei Jungtiere saßen und in einem wurden gar vier gemeldet. In den nächsten ein, zwei Wochen werden vom Kirchturm aus alle Nester per Fernglas beobachtet, um die genaue Zahl an jungen Störchen zu eruieren. Insgesamt werden dieses Jahr 24 Brutpaare verzeichnet, so Igor Smrtnik vom Storchenverein zur APA.