Akademie für Journalisten lädt beim Journalismusfest zum Schnuppern ein

Am 18. August startet wieder der Grundlehrgang der Tiroler Journalismusakademie (TJA). In fünf Wochen bekommen die zwölf Teilnehmer:innen eine Basisausbildung, bevor sie die ersten Schritte im Journalismus machen. Erste Einblicke bekommt man schon jetzt beim Journalismusfest.

Innsbruck – Am 18. August startet wieder der Grundlehrgang der Tiroler Journalismusakademie (TJA). In fünf Wochen bekommen die zwölf Teilnehmer:innen eine Basisausbildung, bevor sie die ersten Schritte im Journalismus machen. Die Bewerbungsfrist läuft noch bis 23. Mai.

Recherchieren und redigieren, sauber formulieren und fotografieren: Praxisnah werden die zwölf Teilnehmer:innen, die nach dem Auswahlverfahren einen der Plätze ergattert haben, in den journalistischen Grundtechniken unterrichtet. Nach dem Lehrgang gibt es die Möglichkeit auf ein sechsmonatiges Praktikum in verschiedenen Tiroler Redaktionen und Pressestellen.

Wer sich persönlich über den Lehrgang informieren möchte, hat im Rahmen des Journalismusfests Innsbruck Gelegenheit dazu. Am Samstag, 17. Mai, zwischen 10 und 16 Uhr wird die Akademie auf dem Festivalgelände am Marktplatz in Innsbruck ihre Zelte errichten. Lehrgangsverantwortliche, AbsolventInnen und Absolventen stehen persönlich für Fragen zur Verfügung.