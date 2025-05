Mehr Mut zum Risiko

Mit der Unterstützung der MutMacher Initiative, ins Leben gerufen von der Tiroler Tageszeitung, setzt sich Raiffeisen Tirol für mehr Wirtschaftsoptimismus im Land ein.

Für Christof Splechtna, Risikovorstand der RLB Tirol, ist Mut zum Risiko ein unverzichtbarer Faktor auf dem Weg zu einem erfolgreichen Unternehmertum

Herr Splechtna, Sie sind im Vorstand der RLB Tirol AG für das Thema Risikomanagement verantwortlich. Wie hängen Mut und Risiko miteinander zusammen?

Christof Splechtna: Mut und Risiko gehören für mich untrennbar zusammen – fast so wie Sonne und Schatten. Wenn wir im Risikomanagement zwischen kalkulierbaren Risiken und unkontrollierbaren Unsicherheiten unterscheiden, entsteht Mut genau dort, wo wir bewusst die erstgenannten eingehen, um etwas Neues zu erreichen. Entscheidende Grundlage dafür ist eine faktenbasierte Analyse: Je genauer wir Marktveränderungen, finanzielle Spielräume oder mögliche Engpässe durchdenken, desto klarer können wir unsere Schritte planen. Wer mutig agiert, wägt sorgfältig ab: Welchen Ertrag erwarte ich realistisch, und welches Risiko bin ich bereit zu tragen? Gleichzeitig braucht es das Vertrauen in bewährte Prozesse und Partner – sei es intern im Team oder extern mit Banken und Beratern. Erst so entsteht kein waghalsiges Wagnis, sondern nachhaltiges Wachstum.

UnternehmerInnen müssen immer Risiken eingehen, heute mehr denn je. Wie kann man diese managen, ohne notwendige Chancen zu verpassen?

Ein effektives Risikomanagement basiert auf drei Säulen: Erhebung, Bewertung und Reduktion. Regelmäßige Checks sorgen für den Überblick, indem sie Risiken ins Bewusstsein rücken. Die Auswirkung dieser Risiken, sollten sie schlagend werden, nennen wir Bewertung. Erst dann kann ich das Risiko durch Gegenmaßnahmen auf ein aushaltbares Maß reduzieren. Je nachdem, wieviel ich “aushalten” kann oder möchte, kann ich innovativer – anders gesagt – mutiger sein. Wenn ich also nicht bereit bin, etwas zu verlieren, werde ich wenige Chancen haben, wenn ich sehr viel einsetze, werde ich viele Chancen haben, eventuell aber auch einiges verlieren. Was ich einsetze, ist je nach Situation unterschiedlich: Geld, Zeit, Aufmerksamkeit, ... Damit entscheidet eben auch der Mut darüber, welche Chancen ich haben werde.

Welches Zeichen möchte die Raiffeisen-Landesbank Tirol AG mit der Unterstützung der neuen Initiative MutMacher der Tiroler Tageszeitung setzen?

Wir möchten ein Leuchtsignal für die Kraft positiver Geschichten in unsere Heimat senden. Gerade in Zeiten weltweiter Unsicherheiten und negativer Schlagzeilen braucht Tirol Räume, in denen Mut und Hoffnung sichtbar werden. Mit MutMacher wollen wir nicht nur finanzielle Unterstützung leisten, sondern aktiv gestalten: In Workshops, Mentoring-Runden und Netzwerktreffen bringen wir Gründerinnen und Unternehmer zusammen. Jede Erfolgsgeschichte soll zeigen, dass Tirol lebendig, kreativ und widerstandsfähig ist – und dass Menschen mit Visionen hier eine echte Zukunft haben.

Ihr Unternehmen hat die Patenschaft für den Kategorie Neustart inne. Woher sollen Menschen heute noch den Mut nehmen, einen solche zu wagen und sich selbstständig zu machen?

Gerade in der heutigen Weltlage, geprägt von Krisen, Transformation und Unsicherheiten, erscheint der Gedanke, sich selbstständig zu machen, auf den ersten Blick besonders riskant. Und doch ist genau jetzt auch eine Zeit voller Chancen. Der Bedarf an neuen Lösungen, regionalen Produkten, nachhaltigen Geschäftsmodellen und digitalen Dienstleistungen war selten größer. Mut nehmen Menschen aus dem Gefühl heraus, etwas Sinnvolles zu schaffen – für sich selbst, ihre Familie, ihre Region. Es ist diese intrinsische Motivation, die den entscheidenden Unterschied macht.

Wer sich für diesen Weg entscheidet, muss ihn nicht allein gehen. Wir bei der RLB Tirol sehen es als unseren Auftrag, Gründerinnen und Gründer mit Erfahrung, Netzwerk und soliden Analysen zu begleiten. Ein starkes Umfeld, das ehrliches Feedback gibt, konkrete Risiken transparent macht und Optionen aufzeigt, kann aus einer vagen Idee ein tragfähiges Projekt werden lassen. Mut entsteht auch durch das Wissen, vorbereitet zu sein – und durch die Überzeugung, dass es sich lohnt, für die eigene Vision einzustehen.

Selbstständigkeit ist nicht nur ein wirtschaftlicher, sondern auch ein gesellschaftlicher Beitrag: Menschen, die etwas wagen, treiben Innovation voran, schaffen Arbeitsplätze und bringen neue Impulse in ihre Umgebung. Deshalb ist es gerade jetzt so wichtig, jenen eine Bühne zu geben, die nicht nur von Veränderung reden, sondern sie aktiv gestalten wollen.

Was ist Ihre ganz persönliche Botschaft an unsere MutMacher?