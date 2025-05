Sommer, Sonne, Finals-Spaß

Wenn sich vom 18. bis 22. Juni 2025 Tirols Landeshauptstadt in Österreichs größte Sportstätte verwandelt, ist es wieder so weit: Die Sport Austria Finals powered by Österreichische Lotterien gehen bereits in ihre fünfte Runde.

Mehr als 6500 Athlet:innen in 37 Sportarten kämpfen in dieser Zeit nicht nur um Ruhm und Ehre, sondern auch um prestigeträchtige nationale Meistertitel – auf höchstem Niveau, bei freiem Eintritt und an insgesamt 25 Standorten.

Vom Kletterzentrum Innsbruck bis zur Area 47 im Ötztal, vom Hechtsee bis zum Landestheaterplatz – Tirol bietet die Bühne, der Sport liefert die Emotionen. Was die Finals besonders macht, ist ihre enorme Bandbreite, ihre Vielfalt und das spürbare Feuer für die Menschen und den Sport: Von Trendsportarten wie Skateboard und Cheerleading bis zu Klassikern wie Schwimmen, Taekwondo oder Klettern ist alles dabei. Auch inklusiver Sport sowie „Die Stars von morgen“ erhalten ihren verdienten Platz und zeigen eindrucksvoll, wie vielfältig und offen der österreichische Sport ist.

Tirols Skeleton-Aushängeschild Janine Flock zählt wieder zu den Medaillenfavoriten. © SAF/gepa

Auch Skeleton-Europameisterin Janine Flock fiebert dem Anschub-Bewerb am Landestheater-Vorplatz entgegen: „Für uns als Wintersport-Athlet:innen sind die Sport Austria Finals etwas ganz Besonderes. Einerseits, weil es zum Start in die Olympia-Saison 2025/2026 um die Anschub-Titel geht, andererseits, weil es eine erste wichtige Standortbestimmung ist. Und die Unterstützung der Tiroler Fans wird uns zusätzlich beflügeln – da bin ich mir sicher!“

Die Sport Austria Finals powered by Österreichische Lotterien 2025 richten sich an alle: Sportbegeisterte, Familien, Schulklassen, Vereine – und auch an jene, die einfach neugierig sind. Durch das kostenlose Angebot, die offene Atmosphäre, zahlreiche Side-Events sowie das Programm beim Decathlon-Mitmachtag wird das Event zu einem bunten Treffpunkt für alle Generationen und Lebenswelten.

Kurzum: ein Pflichttermin für alle, die Sport lieben – oder einfach gerne staunen.