Der Adler surft Highspeed in mehr als 170 Tiroler Gemeinden

Was vor 13 Jahren mit einer Vision begonnen hat, lässt sich mittlerweile an einer großen Anzahl zufriedener Kunden im ganzen Land ablesen. Der Landecker Provider tirolnet versorgt über 11.000 Unternehmen und Privatkunden und ermöglicht die Vorzüge von echtem Glasfaser-Internet in über 170 Tiroler Gemeinden.

Als im Jahr 2012 die ersten visionären Bürgermeister auf eigene Faust mit dem Bau von Glasfaserleitungen im Oberland begonnen haben, war noch nicht abzusehen wie weit die Wellen dieser vereinzelten Aktionen schlagen werden. Mit Hermann Hammerl und seinem Unternehmen tirolnet fand man einen Partner, der vom ersten Tag an beim Betrieb der Glasfasernetze unterstützte.

© tirolnet

Das Land Tirol hatte ein offenes Ohr, erkannte die Zeichen der Zeit und mit entsprechenden Förderungen waren drei Jahre später bereits 16 Tiroler Gemeinden Teil der Erfolgsgeschichte – einer konzernunabhängigen Internetversorgung bis in die schönsten Seitentäler unseres Landes. Fünf Jahre nach der Inbetriebnahme erster Gemeinden feierte tirolnet 2000 Kunden in über 75 Tiroler Gemeinden. Internetknoten in Frankfurt, Wien und Mailand wurden erschlossen und mit dem Zusammenschluss der Glasfasernetze von Tirol und Südtirol über den Reschenpass eine wichtige Redundanz für die Versorgung beider Länder in Krisenzeiten geschaffen.