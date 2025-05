RTL stellt „Das Supertalent“ ein und schickt Raab-Show in längere Pause

Luxemburg – RTL hat ein Ende von Stefan Raabs wöchentlicher Show in ihrer bisherigen Form angekündigt. „Die jetzige Form – ein Mix aus Quiz, Game-Show, Stand-up und Comedy – überzeugt unser Publikum im linearen TV nicht ausreichend“, sagte die Programmchefin von RTL Deutschland, Inga Leschek, dem Branchenmedium dwdl.de. „Deswegen müssen wir da gemeinsam mit Raab Entertainment ran“, kündigte sie an. Auch die Castingshow „Das Supertalent“ wird abgesetzt.

Bis zur geplanten Sommerpause des Formats „Du gewinnst hier nicht die Million bei Stefan Raab“ – so der Titel – wolle man nun noch „viel ausprobieren und weiter dazu lernen“, so Leschek. Danach – also im Herbst – sei eine neue wöchentliche Sendung geplant, bei der Comedy-Elemente und Gameshow-Elemente getrennt würden. Daran arbeite man gerade gemeinsam.