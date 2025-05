Djokovic und Murray gaben Trennung nach nur einem halben Jahr bekannt

Bei den Australian Open musste Djokovic (37) im Halbfinale gegen Alexander Zverev wegen einer Verletzung aufgeben, auch danach kam der Serbe nicht in Schwung. Lediglich beim Masters-1000-Event in Miami erreichte die langjährige Nummer eins der Welt das Finale, verpasste aber seinen 100. Titel auf der ATP-Tour.

Bei den Sandplatz-Turnieren in Monte-Carlo und Madrid verlor Djokovic jeweils seine Auftaktpartien. Beim derzeit laufenden Masters-1000-Event in Rom ist der Serbe nicht dabei. Stattdessen will er in der kommenden Woche in Genf die dringend nötige Spielpraxis vor den French Open sammeln, die am 25. Mai im Stade Roland Garros beginnen.