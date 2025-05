Angst unter der Bevölkerung: Starkes Erdbeben in der Region des Supervulkans bei Neapel

Das Erdbeben hatte eine Stärke von 4,4. Das Epizentrum lag in den Phlegräischen Feldern. Es folgten sieben Nachbeben.

Das Gebiet rund um die süditalienische Großstadt Neapel ist am Dienstag von einem vergleichsweise starken Erdbeben erschüttert worden. Das Nationale Institut für Geophysik und Vulkanologie (INGV) gab die Stärke mit 4,4 an und verortete das Epizentrum in den Phlegräischen Feldern. Nach einem ersten Erdstoß um 12.07 folgten noch sieben Nachbeben. Unter der Bevölkerung gehe wieder die Angst um.