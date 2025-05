Tiroler Bio-Käse nun auch in deutschen Handelsketten erhältlich

Käsesorten von BIO vom BERG sind ab sofort in vielen deutschen Bio-Handelsketten erhältlich. Ausschlaggebend dafür ist die Tiroler Bauern Produkte GmbH, ein gemeinsames Unternehmen der Agrarmarketing Tirol GmbH und der Genossenschaft Bioalpin.

Hierzulande sind verschiedenste Käsesorten der Tiroler Marke BIO vom BERG bereits fixer Bestandteil der Käsetheke. Künftig findet man die Produkte auch in deutschen Bio-Handelsketten. Unter anderem bei Unternehmen wie denree („Denns BioMarkt“), Weiling und LPG.

Rund 200 Tonnen Käse sollen dann jährlich nach Deutschland geliefert werden. Dadurch wird laut Prognosen ein zusätzliches Umsatzvolumen von über zwei Millionen Euro im Jahr 2025 allein am deutschen Markt generiert.

Antriebskraft hinter den neuen Kooperationen steht die Tiroler Bauern Produkte GmbH, ein gemeinsames Unternehmen der Agrarmarketing Tirol GmbH und der Genossenschaft Bioalpin. „Tiroler Produkte sind Botschafter unserer bäuerlichen Landwirtschaft. Ich freue mich, dass wir mit der Tiroler Bauern Produkte GmbH einen so starken Partner haben, der es möglich macht, unsere Qualitätsprodukte international erfolgreich zu vermarkten“, sagt Josef Geisler, Landeshauptmann-Stellvertreter.

Insbesondere in Berlin wollen die Verantwortlichen in den denree-Filialen die Werbetrommel rühren. Dort findet etwa eine zweimonatige Kampagne inklusive Aktionstage statt. Der Höhepunkt ist am 15. Mai mit dem Event „Tirol grüßt Berlin“ – inklusive kulinarischer Höhepunkte, Show-Cooking und Netzwerkformaten. (TT)