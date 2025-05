In Kirchberg brachen Unbekannte in zwei Autos ein

Kirchberg i.T. - In Kirchberg brachen unbekannte Täter in zwei Autos ein. Im Zeitraum von Montagabend 21 Uhr bis Dienstagmorgen um 7.30 Uhr konnten sie dabei Bargeld in der Höhe eines mittleren dreistelligen Betrages stehlen. Für diesen Diebstahl brach die unbekannte Täterschaft in ein versperrtes Auto ein.