Ernährung, Abnehmen und Wohlfühlen: Tiroler Diätologin gab Tipps im TT-Chat

Was tun, um möglichst nachhaltig und auf gesunde Art die Kilos purzeln zu lassen? Am Donnerstag beantwortete Ernährungsberaterin Karin Ratschiller die Fragen der TT-LeserInnen im „Gut zu wissen“-Chat.

Das mit dem persönlichen Wohlfühlgewicht ist für viele Menschen so eine Sache. Nach kurzfristigen Erfolgen beim Abnehmen schlägt das Pendel nicht selten wieder in die andere Richtung aus. Doch was tun, um möglichst nachhaltig und auf gesunde Art die Kilos purzeln zu lassen?