Trump setzt Besuch in Golfregion fort

US-Präsident Donald Trump setzt am Mittwoch seinen Besuch in der Golfregion fort. In der saudischen Hauptstadt Riad will der Republikaner zunächst an einem Treffen mit Anführern mehrerer Golfstaaten teilnehmen, wie es aus Diplomatenkreisen hieß. Darunter sind Staatschefs und Monarchen aus Saudi-Arabien, Kuwait und dem Oman. Katars Emir Tamim bin Hamad al-Thani und der emiratische Präsident Muhammad bin Zayid al-Nahyan werden nicht an dem Gipfel teilnehmen.

Vielmehr werden sie Trump diese Woche in ihren Heimatländern empfangen. Trump will noch am Mittwoch in die katarische Hauptstadt Doha weiterreisen und von dort aus am Donnerstag in die Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate, Abu Dhabi. Er hat allerdings auch nicht ausgeschlossen, für ein mögliches Treffen des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj mit Kremlchef Wladimir Putin am Donnerstag in die Türkei zu fliegen.