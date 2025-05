Österreichs ESC-Hoffnung JJ: "Das wird easy!"

Am Donnerstag wird es in Basel ernst für Österreichs Song-Contest-Kandidat Johannes Pietsch alias JJ, wenn der 24-Jährige mit "Wasted Love" im 2. Halbfinale um sein Ticket für das große Finale am Samstag kämpft. Die Wettbüros sehen den Countertenor dabei als Fixstarter - inklusive guter Chancen auf eine Topplatzierung. Zuvor sprach JJ mit der APA über ungekannten Stress, Geld wetten auf sich selbst und seinen größten Wunsch im Falle seines Sieges.