Was alles durch die Budgetsanierung teurer wird

Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) hat am Dienstag das Doppelbudget für die Jahre 2025 und 2026 vorgelegt. Etwa ein Drittel der Einsparungen erfolgt einnahmenseitig, was zur Folge hat, dass etliche Dinge teurer werden, wie etwa die Gebühren für die E-Card oder jene für Dokumente wie Reisepass, Führerschein etc. Weil aber auch die Förderungen für das Klimaticket zurückgefahren werden, muss man künftig dafür ebenfalls tiefer in die Tasche greifen.