Tierisches Blitzer-Foto: Ente flog mit 52 km/h in Radarfalle

Ein Blitzer-Foto hat in der Schweiz für Belustigung gesorgt: Bei der Übeltäterin handelt es sich nämlich um eine 52 km/h schnell fliegende Ente in einer Tempo-30-Zone. Der Vogel wurde am 13. April in dem Ort Köniz in der Nähe der Stadt Bern geblitzt, wie die Gemeinde knapp einen Monat später auf Facebook erklärte. Die Ente sei zudem vermutlich bereits polizeilich bekannt.