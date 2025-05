Tiroler Notarinnen und Notare begleiten mutige Unternehmen auf ihrem Weg

Gründer:innen wie erfahrene Unternehmer:innen wissen: Nur wer gut vorbereitet ist, kann Chancen erkennen, Risiken begegnen und Stabilität schaffen – auch in herausfordernden Zeiten. Die Tiroler Notarinnen und Notare begleiten diesen Weg mit Know-how, Unabhängigkeit und Fingerspitzengefühl. Sie unterstützen dabei, Strukturen zu schaffen, die Wachstum ermöglichen und gleichzeitig schützen.

Eine frühzeitige Auseinandersetzung mit unternehmerischer Vorsorge – etwa durch maßgeschneiderte Übergabeverträge, Vorsorgevollmachten oder Pflichtteilsverzichte – schafft Vertrauen, reduziert Konfliktpotenzial und sorgt für Klarheit. Sie ermöglicht es Unternehmer:innen, ihren Willen zu bewahren – auch in Situationen, in denen sie selbst nicht mehr entscheiden können. Die Eintragung in zentrale Register sorgt dafür, dass diese Regelungen im Bedarfsfall rasch greifen und umgesetzt werden.