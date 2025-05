Opulente Shows und Favoritensiege im ersten ESC-Halbfinale

Das Wettsingen ist eröffnet: Mit dem 1. Halbfinale erfolgte Dienstagabend in der Baseler St. Jakobshalle der Auftakt zum 69. Eurovision Song Contest, dessen großes Finale am Samstag über die Bühne gehen wird.

Wie schon in den vergangenen Jahren ist in den Halbfinals nur das Publikum stimmberechtigt, die Länderjurys stoßen erst am Wochenende dazu. Davon unabhängig war mit einem Finaleinzug des Trios KAJ, dessen Mitglieder zur schwedischsprachigen Minderheit in Finnland gehören, gerechnet worden. Schließlich hält sich ihre schräge Nummer seit Wochen hartnäckig auf Platz 1 der Wettquoten. Die Performance selbst gehörte allerdings nicht zu den spektakulärsten des Abends, wenngleich ein feuriger Saunabesuch nicht fehlen durfte.