Nach Sturz bei Schulausflug in Imst: Elfjährige in der Innsbrucker Klinik verstorben

Innsbruck – Bis zuletzt war die Hoffnung da, dass sie überlebt: Leider haben die Ärzte der Innsbrucker Klinik den Kampf um das Leben der elfjährigen Schülerin, die vergangenen Donnerstag bei einer Wanderung mit ihrer Schulklasse rund 70 Meter abgestürzt ist, verloren. Wie ein Polizeipressesprecher am Mittwochmorgen mitteilte, ist das Mädchen am Dienstagnachmittag in der Klinik verstorben.

Bergrettung und Hubschrauber waren so schon nach kurzer Zeit vor Ort und konnten das Mädchen schnell orten. Per Tau wurde sie geborgen und in die Innsbrucker Klinik überstellt. Dort wurde die Schwerstverletzte bis zuletzt auf der Intensivstation in kritischem Zustand betreut. (TT)