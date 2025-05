Jetzt ist es offiziell: Hirscher und Van Deer holen nächsten Superstar

Nach seinem Abschied von seinem alten Ausrüster wurde bereits spekuliert, jetzt ist es fix: Joan Verdu wechselt zu Van Deer – Red Bull Sports. Das gab die Hirscher-Skimarke am Mittwochmorgen offiziell bekannt.

Der Riesentorlauf-Spezialist wurde von seinem neuen „Teamkollegen“ Timon Haugan gleich euphorisch mit einem „Let’s goooo“ begrüßt. „Joan ist eine große Bereicherung für unser Team – auf der Piste und auch abseits davon“, teilte Van Deer in einer Aussendung mit.

Am 9. Dezember 2023 schrieb Verdu Skigeschichte. Als erster Läufer aus Andorra landete der heute 29-Jährige im Skiweltcup auf dem Podest. Den zweiten Stockerlplatz ließ der Riesentorläufer am Saisonende in Saalbach folgen. (TT.com)