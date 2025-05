63-jähriger Arbeiter in Kärnten von Bagger überfahren und getötet

Ein 63-jähriger Mann aus Klagenfurt wurde am Dienstagnachmittag bei Arbeiten an der Wörthersee-Süduferstraße (Bezirk Villach-Land) von einem Bagger überfahren und getötet. Der Lenker des Baggers, ein 28-jähriger Kärntner, dürfte den Mann übersehen haben. Er besitzt keinen Führerschein der Klasse F (für Arbeitsmaschinen, Anm.). Er wird wegen des Verdachts der grob fahrlässigen Tötung angezeigt, teilte die Polizei in einer Aussendung mit.