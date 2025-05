Literaturabend im Grand Tirolia Kitzbühel mit August Schmölzer

Romanautor Rodolfo Baldassarri lädt am 7. Juni und am 18. September zu zwei Literaturabenden ins Grand Tirolia Kitzbühel. Es lesen August Schmölzer und Sky du Mont.

Kitzbühel – Literatur mit Live-Musik und kulinarische Highlights werden sowohl am 7. Juni als auch am 18. September im Grand Tirolia Kitzbühel geboten. Am 7. Juni ab 19 Uhr wird der österreichische Schauspieler August Schmölzer ausgewählte Passagen aus der Trilogie „Das rote Band des Schicksals“ von Autor Rodolfo Baldassarri zum Besten geben. Am 18. September ab 18.30 Uhr liest dann der deutsche Schauspieler Sky du Mont aus Baldassaris Trilogie. Die musikalische Gestaltung übernehmen Saxophonistin Maria Kofler sowie Stephanie Henle am Klavier. Zum Abschluss gibt es ein Gala-Dinner. Info und Vorverkauft bei baldassarrirodolfo@gmail.com