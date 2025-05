„Karriere mit Lehre ist keine leere Floskel“

Binderholz bietet eine breite Palette an Lehrberufen an. Von Holztechniker über Mechatroniker bis hin zu Industriekaufleuten – die Auswahl ist groß. Gruber erklärt: Diese Vielfalt spiegelt sich in den elf verschiedenen Berufsbildern wider, die das Unternehmen ausbildet. „Jeder dieser Berufe bietet den Lehrlingen die Möglichkeit, sich in einem spezialisierten Bereich zu entwickeln und gleichzeitig eine solide Grundlage für ihre berufliche Zukunft zu schaffen“, betont Gruber. Die Phrase „Karriere mit Lehre“ ist für ihn keine leere Floskel. Er betont, dass die Lehre bei Binderholz nicht nur eine fachliche Ausbildung ist, sondern auch die Entwicklung von Soft Skills und Schlüsselqualifikationen fördert. „Es ist wichtig, dass die Eltern ihren Kindern freie Hand lassen in der Wahl des Lehrberufs“, sagt Gruber. Er sieht die Lehre als eine vollwertige Ausbildung, die den jungen Menschen nicht nur fachliches Wissen, sondern auch soziale Kompetenzen vermittelt.