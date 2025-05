Mit diesem Outfit pfiff Heidi Klum auf die strengen Regeln beim Filmfestival in Cannes

Neben nackter Haut waren erstmals voluminöse Kleidungsstücke, „insbesondere solche mit großer Schleppe, die den reibungslosen Verkehr der Gäste behindern und die Sitzordnung im Theater erschweren“, untersagt. Denn am roten Teppich an der Croisette tummelten sich stets Prominente in opulenten Roben, so sorgten die Outfits der Stars beim Filmfestival stets für viel Stoff für Diskussionen.