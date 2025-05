Zubringer für die duale Ausbildung

Die Wirtschaft sitze hier auf einem Schatz, man müsse aber sicherstellen, dass die Bevölkerung die Bedeutung der Polytechnischen Schulen erkennt, meint Narr. Um diesen zu heben, brauche es aber auch eine weitere Stärkung der PTS. Jede Schule benötige ein Mindestausmaß an technischer Ausstattung (in den Werkstätten und Klassenzimmern) und genügend Materialien, um zeitgemäßen Unterricht ermöglichen zu können. Eine der dringendsten Forderungen ist die gerechte und bedarfsorientierte Verteilung der Fördergelder. Zudem brauche es flächendeckend die Berufs-orientierung in allen Schultypen, um jungen Menschen die Möglichkeit zu geben, verschiedene Ausbildungswege kennenzulernen und fundierte Entscheidungen zu treffen.

Eine weitere Forderung von Narr ist die Ansiedelung der Polytechnischen Schule Hall-Wattens an der Berufsschule für Tourismus in Absam. „Das wäre ein Leuchtturmprojekt für ganz Tirol, könnte Budgetkosten einsparen und den Schülern eine noch praxisnähere Berufsorientierung bieten“, ist sich Narr sicher. Durch die Nutzung der bestausgestatteten Werkstätten und die Zusammenarbeit mit Fachlehrern könnten die Schüler direkt am Puls der Wirtschaft ausgebildet werden. Generell plädiert Narr, die Polytechnischen Schulen zu Kompetenzzentren der Wirtschaft weiterzuentwickeln. „Es braucht einen modernen Schultyp, der junge Menschen auf eine der besten Ausbildungen der Welt vorbereitet – nämlich die Berufslehre“, betont Narr.

In den PTS hat sich in den letzten Jahren viel getan. So gibt es inzwischen sieben Fachbereiche, welche den großen Berufsfeldern der Wirtschaft entsprechen. „Dabei wird besonders auf die Berufseinstiegschancen in der Region und auf die Interessen der Schülerinnen und Schüler Bedacht genommen“, erläutert Stefan Wirtenberger, PTS-Koordinator der Pädagogischen Hochschule Tirol (PH Tirol). Zudem gibt es auch in der Ausbildung der Berufsschullehrer neue Angebote. So hat die PH Tirol in Zusammenarbeit mit den PTS als erstes Bundesland eine Fortbildung geschaffen, die speziell auf die Lehrerausbildung für die Polytechnischen Schulen zugeschnitten ist. 2024/25 hätten bereits über 180 Pädagogen an dieser teilgenommen. „Das war ein wichtiger Schritt, um die Qualität der Lehrerausbildung zu gewährleisten und die PTS weiter zu stärken“, ist Wirtenberger zufrieden.