Lehre gemacht– und dann?

Nach erfolgreichem Abschluss einer Lehre eröffnen sich jungen Menschen zahlreiche und vielfältige Möglichkeiten am Arbeitsmarkt.

Sprungbrett ins Unternehmertum? Die Meister- oder Unternehmerprüfung? Oder doch noch ein Studium? Nach der Lehre stehen einem mit der Berufsreifeprüfung zunächst einmal alle Wege offen. Viele Lehrabsolventen bleiben gleich in ihren Ausbildungsbetrieben, die oft zahlreiche gute Aufstiegsmöglichkeiten bieten: „Im Handel beispielsweise kommen viele Filialleiter ebenfalls aus der Lehre. Wer mit einer Lehre gestartet ist, bringt bereits viel Erfahrung aus der Praxis mit – das ist in vielen Betrieben sehr beliebt“, erklärt Helmut Wittmer von der Wirtschaftskammer Tirol. Auch um Möglichkeiten zur innerbetrieblichen Weiterbildung sind viele Betriebe bemüht: Neben Lehrwerkstätten zählen hierzu auch andere Weiterbildungsmöglichkeiten zur höheren beruflichen Bildung, mit der sich Lehrabsolventen bis auf das Level eines Masterabschlusses qualifizieren können. Doch auch das Einschlagen einer akademischen Laufbahn nach der Lehre ist nicht unüblich: Der praktische Bezug zum Fach kann auch in einem anschließenden Studium sehr hilfreich sein.