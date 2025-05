Wraps hygienisch einwandfrei aber im Geschmack nicht immer übezeugend

Linz – Wraps statt Wurstsemmel, diese Alternative als Snack hat sich durchgesetzt. Die Arbeiterkammer Oberösterreich (AK OÖ) hat neun Produkte aus der Gastronomie mit Straßenverkauf und Supermärkten untersucht – mit erfreulichem Ergebnis: Alle waren hygienisch einwandfrei, nur der Geschmack ließ bei einigen zu wünschen übrig, so die Konsumentenschützer am Mittwoch.

Frische, Geruch, Geschmack sowie die mikrobiologische Qualität gemäß den Vorgaben der Deutschen Gesellschaft für Hygiene und Mikrobiologie wurden geprüft. Das abschließende Gesamturteil basierte sowohl auf dem sensorischen und mikrobiologischen Eindruck als auch „auf den Erwartungen der Käufer an einen frischen, geschmacklich ansprechenden und hygienisch einwandfreien Wrap“, hieß es in der Aussendung.

Acht von neun untersuchten Proben seien völlig unauffällig gewesen. In einer Probe wurde eine geringe Richtwertüberschreitung von Hefen festgestellt, was aber nicht zu einer Abwertung führte, so die AK OÖ. Damit erhielten alle Proben insgesamt das Prädikat „einwandfrei“.