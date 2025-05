Doch nicht Koch, aber heute Chef

Dann stand der obligatorische Schnuppertag im Rahmen seiner Ausbildung an der Polytechnischen Schule an. „Man musste sich einen Schnuppertag in einem anderen Beruf als den, den man lernen wollte, organisieren. Ich entschied mich für Einzelhandelskaufmann“, erzählt er. Die vermeintliche Pflichtübung sollte am Ende alles ändern: „Nach dem Schnuppertag kam ich heim und verkündete meinen Eltern, ich hätte es mir anders überlegt – ich will in den Handel.“ Seine Eltern unterstützten ihn in seiner Entscheidung. Damals eine Lehrstelle zu finden, war nicht einfach, aber er ergatterte einen Ausbildungsplatz bei Hervis in St. Johann.