Baugenossenschaft FRIEDEN: Gemeinsam für leistbares Wohnen

Die Baugenossenschaft FRIEDEN ist seit ihrer Gründung im Jahre 1947 als Gemeinnütziger Bauträger in Tirol, Niederösterreich und Wien tätig. Alleine in Tirol wurden bereits über 5.500 Wohnungen und Siedlungshäuser von uns errichtet und bereits übergeben. Während in der Gründungszeit die Linderung der eklatanten Wohnraumnot das vorrangigste Ziel war, steht heute die Errichtung von leistbarem Wohnraum, nach modernsten Standards, im Vordergrund unserer Arbeit. Daher werden von uns nur mehr Passiv- bzw. Niedrigenergiehäuser mit nachhaltigen Heizsystemen und Photovoltaik errichtet. Zudem sind alle Wohnungen behindertengerecht und mit Tiefgaragenplätzen ausgestattet.

Trotz vieler preistreibender Umstände, wie hohe Grundstückspreise und Materialkosten, können wir als Baugenossenschaft zuversichtlich in die Zukunft blicken. Projekte in Rum, Reutte, Jenbach, Kirchdorf, Kitzbühel, Eben am Achensee, Schwendt, St. Johann usw. beweisen, dass wir verlässliche Partner für die Gemeinden in Tirol sind.