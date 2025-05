Tiroler Lehrlinge begeistern bei Staatsmeisterschaft

Tirols beste Tourismuslehrlinge zeigten bei den „JuniorSkills 2025“ ihr Können.

81 Lehrlinge aus ganz Österreich bei den Staatsmeisterschaften für Tourismusberufe – im WIFI Kärnten – ihr Talent unter Beweis. Auch Tirols beste Tourismuslehrlinge zeigten bei den „JuniorSkills 2025“ in Klagenfurt ihr ganzes Können. Besonders bemerkenswert: Alle angetretenen Tiroler Lehrlinge konnten sich über eine Medaille in ihren Kategorien freuen.

Dabei gelang es Miriam Gomig vom Gradonna Großglockner Mountain Resort und Katharina Hochkogler vom A-ROSA Schlosshotel Kitzbühel, die Jury besonders zu überzeugen und sich im Bereich Rezeption jeweils eine Goldmedaille zu sichern. Bei ihrer Glanzleistung zeigten die Tirolerinnen eindrucksvoll auf, was sie in ihrer Ausbildung zur Hotel- und Gastgewerbeassistentin (HGA) bereits verinnerlicht haben, und versetzten die fachkundige Jury in Staunen.

Darüber hinaus konnte Anna-Maria Pfeifer vom Hotel Mallaun in der Kategorie Rezeption eine Silbermedaille erringen. Zudem konnten Selina Narr vom Hotel Mallaun und Anna Zinsler vom Hotel Tyrol am Haldensee Hotel am Ende des Bewerbs eine Silbermedaille im Bereich Service bejubeln, während sich Luis Singhartinger Vieider vom Interalpen-Hotel über eine Bronzemedaille in der Kategorie freute. Das starke Tiroler Gesamtergebnis rundeten Felix Kuen und Samuel Jordan vom Naturhotel Waldklause sowie Lisa Radinger vom Böglerhof mit je einer Silbermedaille im Bereich Küche ab.