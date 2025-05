Leidenschaft für Technik und Glas

Es ist oft das familiäre Umfeld, das entscheidend für die Berufswahl von Jugendlichen ist. So war es auch bei Philipp Woldrich, der 1997 eine Lehre als Maschinenbautechniker bei Swarovski in Wattens begann. Diese Zeit sei geprägt gewesen von intensiver Ausbildung und einem starken Gemeinschaftsgefühl unter den Lehrlingen. „Da sind Freundschaften fürs Leben entstanden“, erzählt der 43-Jährige.

Nach Abschluss seiner Lehre – die er übrigens mit Auszeichnung bestand – setzte Philipp seine Karriere in der Werkzeugfertigung fort. „Mir hat das gefallen. Und ich habe gesehen, mein Vorgesetzter war nur rund acht bis zehn Jahre älter als ich“, reflektiert er über seine damaligen Perspektiven. Ein entscheidender Wendepunkt war für ihn dann die Möglichkeit, eine spezielle Ausbildung in Zwiesel, eine international renommierte Glasfachschule in Deutschland, zu absolvieren. „Ich würde es wieder machen. Der ganze Weg war einfach lässig“, meint Philipp über seine Entscheidung, zwei Jahre im Ausland zu verbringen. Diese Ausbildung, die ihm Swarovski ermöglichte, brachte ihm – wie er betont – tiefere Einblicke in die Glasproduktion und half ihm, sich fachlich sowie menschlich weiterzuentwickeln, ist Philipp überzeugt.