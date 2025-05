Ausbildung zum Metzger bei Eurogast Speckbacher

Als Auszubildender bei Eurogast Speckbacher wirst du Teil eines motivierten Teams, das Handwerk mit Innovation verbindet. In unserer modernen Fleischabteilung lernst du alles über das fachgerechte Zerlegen, Veredeln und Zubereiten von Fleischprodukten. Du arbeitest mit hochwertigen Rohstoffen und moderner Technik – und das in einem Unternehmen, das Nachhaltigkeit, Regionalität und Qualität großschreibt. Neben dem Fachwissen liegen uns auch Themen wie Kundenberatung oder die Produktpräsentation am Herzen.