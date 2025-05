„Lichtblicke“ auf tt.com: Marianne Hengl trifft Skisprung-Trainer Andreas Widhölzl

Olympiasieger, Weltmeister, Gewinner der Vierschanzentournee: Andreas Widhölzl hat als Skispringer große Erfolge gefeiert. Seit 2020 ist der Tiroler Cheftrainer des ÖSV-Skisprungteams – und sein Team fliegt regelmäßig an allen anderen vorbei. Mit Marianne Hengl spricht er in der neuen Folge von „LICHTblicke & Wegweiser“ nicht nur über die Glanzzeiten. Der 48-Jährige erzählt auch von den schmerzhaften Momenten des Scheiterns und dem Mut, immer wieder aufzustehen. Zu sehen ist das Gespräch am Donnerstag ab 18 Uhr auf tt.com.