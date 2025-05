Vom Lehrling zum Filialleiter: „Alles ist möglich, wenn man will“

„Ganz ehrlich gesagt, wollte ich nicht weiter die Schule besuchen, sondern mein eigenes Geld verdienen“, schmunzelt Billy Keller auf die Frage, was ihn dazu bewogen hat, als Jugendlicher eine Lehre zu beginnen. Für ihn war klar, dass es eine Kfz-Lehre wird, denn „Autos und die dazu gehörende Technik haben mich immer schon interessiert.“ So begann er 1993 die Lehre als Kfz-Mechaniker, die er 1997 erfolgreich abschloss. Nach drei Jahren wechselte er in den Kundendienst, wo er insgesamt 17 Jahre tätig ist. „In dieser Zeit habe ich diverse Schulungen besucht, wie z. B. Werkstattplanung, Zeitmanagement und Kundenbetreuung sowie die Prüfung zum diplomierten Kundendienstberater absolviert“, erzählt Keller, der 2017 in den Autoverkauf wechselte. Auch hierfür hat er wieder diverse Schulungen besucht und die Prüfung zum zertifizierten Automobilverkäufer erfolgreich abgeschlossen.