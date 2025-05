Überraschender Rücktritt im Skizirkus: Doppel-Weltmeister hört auf

Ein Rücktritt sorgt für Staunen im Weltcup: Sebastian Foss Solevag hängt seine Ski an den Nagel. Der 33-Jährige gab am Mittwoch via Social Media sein Karriereende bekannt. Zu den größten Erfolgen gehörten zwei WM-Goldene bei den Weltmeisterschaften in Cortina 2021 (Slalom, Team), zudem gewann er bei Olympia zweimal Bronze.