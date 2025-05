Auftakt im Diddy-Prozess: Ex-Freundin im Gerichtssaal zusammengebrochen

Im Prozess gegen Sean „Diddy“ Combs schildert seine schwangere Ex-Freundin brutale Szenen und bricht im Gerichtssaal zusammen. So beschrieb sie ihre zehnjährige Tortur.

New York – Im Prozess gegen Sean „Diddy“ Combs, der weltweit Aufmerksamkeit erregt, hat seine ehemalige Freundin Cassie Ventura schwere Misshandlungen durch den US-Rapper geschildert. Ventura berichtete, dass Combs sie geschlagen, gezerrt, getreten und ihr auf den Kopf getreten habe, während sie am Boden lag. Außerdem habe Combs seine Freundin in den elf Jahren Beziehung mehrmals damit bestraft, dass Sicherheitsleute den Zugang zu Handy und Laptop sperrten.