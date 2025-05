Poetische Kraft, berührende Erzählweise: Tiroler Kurzfilm erhält renommierten Preis

München – Die Tiroler Schauspielerin und Autorin Julia Rosa Peer wurde für ihren Kurzfilm „Bluatstilln – To Remind Me of Life“ bei den Camgaroo Awards in München mit dem Sonderpreis „Liebe, Glaube, Hoffnung“ ausgezeichnet. Peer hat „Bluatstilln“ gemeinsam mit dem Schauspieler Roland Silbernagl inszeniert. Der Film, der, so die Jury, „durch seine poetische Kraft und seine berührende Erzählweise überzeugt“, wurde zur Gänze in Tirol gedreht.