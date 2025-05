Studentin gerät in Verkehrskontrolle und dann in Abschiebehaft

Dalton – Ein angebliches Verkehrsvergehen hat dazu geführt, dass eine Collegestudentin aus den USA nach Mexiko abgeschoben werden soll. Die 19-Jährige war in Dalton im Bundesstaat Georgia festgenommen worden, weil sie falsch abgebogen sein soll und angeblich ohne Führerschein fuhr. Nach einer Woche gestand die Polizei zwar ein, dass sie das falsche Auto gestoppt habe – aber die Frau, die seit frühester Kindheit illegal in den USA lebte, kam in Abschiebehaft.

Die Einwanderungsbehörde ICE holte sie aus der Polizeizelle und brachte die Studentin in eines ihrer Gefängnisse, wie die Sender CBS und NBC meldeten. In vielen US-Bundesstaaten können nicht registrierte Immigranten studieren, einfacher ist es an privaten Unis und Colleges, aber auch an staatlichen ist es möglich.