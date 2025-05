ÖH-Wahl endet am Donnerstag: Bisher 17 Prozent Beteiligung

Die Beteiligung bei den ÖH-Wahlen ist nach zwei Tagen etwas höher als zuletzt. Letzte Chance zur Stimmabgabe ist am Donnerstag.

Wien – 17 Prozent der rund 367.000 Wahlberechtigten haben an den ersten beiden Tagen der Wahlen zur Österreichischen HochschülerInnenschaft (ÖH) ihre Stimme abgegeben. Insgesamt wurden knapp 60.000 Stimmen registriert, hieß es am Mittwochabend aus der Wahlkommission auf APA-Anfrage. Zum Vergleich: Bei den Wahlen vor zwei Jahren betrug die Beteiligung nach zwei Tagen knapp 16 Prozent. Letzte Chance zur Stimmabgabe ist am Donnerstag.